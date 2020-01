Moçambique

Situação das chuvas em Moçambique mantém-se crítica em Cabo Delgado.

Depois do ciclone Idai no centro de Moçambique cheias continuam a fustigar Cabo Delgado Reuters

Texto por: RFI

Em Moçambique, a situação das chuvas mantém-se crítica em Cabo Delgado. Centenas de pessoas estão sitiadas e o governador da província apela à calma, enquanto o governo procura meios para facilitar a circulação de pessoas e bens depois do desabamento de uma ponte que isolou 10 distritos do resto do país.