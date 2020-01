Moçambique

Alerta de inundações no centro de Moçambique

Cheias na cidade da Beira, 24 de Março 2019 RFI

Texto por: RFI

O Instituto Nacional de Gestão de Calamidade (INGC) está a retirar compulsivamente populações nas margens do rio Licungo na Zambézia. Em causa está a subida do caudal do rio, que pode vir a provocar mortes.