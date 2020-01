Moçambique

Junta Militar faz novas ameaças em Moçambique

Imagem de arquivo. ADRIEN BARBIER / AFP

Texto por: RFI

Em Moçambique, Mariano Nhongo, o líder da autoproclamada Junta Militar da Renamo e dissidente do maior partido da oposição, ameaçou intensificar acções armadas nas principais estradas das províncias de Sofala e Manica, no centro do país.