Moçambique: Filipe Nyusi toma posse para um segundo mandato

Em Moçambique, Filipe Nyusi tomou posse hoje para um segundo mandato como chefe de Estado, na presença de convidados africanos e em que o único Presidente europeu era o Chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa. A oposição, por sua vez, optou por não comparecer na cerimónia de investidura, depois de meses de controvérsia em torno do desfecho das eleições de 15 de Outubro que deram a vitória à Frelimo no poder, um resultado contestado tanto pela Renamo como pelo MDM que apontaram uma série de irregularidades ao processo.

Hoje, perante convidados nacionais e internacionais, ao ser investido para um segundo e último mandato de cinco anos na chefia do poder no seu país, Filipe Nyusi colocou a promoção da paz e o combate à corrupção entre as suas prioridades. "Continuaremos a combater a corrupção em todas as suas vertentes. Não haverá tréguas na nossa luta contra este mal. Não haverá pequenos e grandes corruptos, tocados ou intocados. Neste exercício de combate à corrupção, nos distanciaremos dos que pretendem substituir a acção institucional da justiça por uma operação de caça às bruxas", garantiu o Presidente moçambicano.

Ao prometer ainda cultivar o espírito da inclusão política e a abertura a outras opiniões, Filipe Nyusi declarou que vai "continuar a defender e promover a paz" e que vai "estimular o diálogo franco e aberto", em nome do diálogo e do compromisso com o interesse nacional, causas que o recém reeleito Presidente promete defender ao longo dos próximos cinco anos.

Referindo-se por outro lado ao fardo da dívida pública herdada por Moçambique na sequência da descoberta em 2016 de um buraco de mais de 2 mil milhões de Dólares resultante de dívidas ocultas contraídas em 2013 durante o mandato do anterior presidente Armando Guebuza à revelia do parlamento, o Presidente Nyusi considerou "inevitável" um diálogo com os credores no intuito de "reforçar a confiança dos parceiros de cooperação e dos mercados financeiros nacionais e internacionais".

Promessas feitas no acto da investidura na praça da independência em Maputo, e no qual o líder do principal partido da oposição, Ossufo Momade, segundo candidato mais votado nas eleições gerais de 15 de Outubro, apesar de convidado, pautou pela ausência.

Mais pormenores com Orfeu Lisboa.