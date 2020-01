Moçambique: novo governo tomou posse

O novo governo moçambicano tomou posse este sábado, entre outros foram reconduzidos o primeiro ministro Carlos Agostinho do Rosário e o ministro das finanças Adriano Maleiane e Verónica Macamo é a nova chefe da diplomacia.

Publicidade Continuar a ler

O presidente Filipe Nyusi exigiu que os novos ministros, nomeados sexta-feira (17/01) e que tomaram posse este sábado (18/01) trabalhem com vista ao alcance de resultados, com destaque para a melhoria da situação económica do país.

Um a um tomaram posse os 17 ministros nomeados para o novo governo liderado por Filipe Nyusi para os próximos cinco anos de mandato e todos comprometeram se a servir o país, caso de Carlos Agostinho do Rosário, que volta a chefiar o executivo.

Na sua prestação de juramento Carlos Agostinho do Rosário ressalvou "juro por minha honra seguir fielmente o estado e a Pária moçambicana e dedicar todas as minhas energias ao serviço do povo moçambicano".

Orfeu Lisboa, correspondente em Maputo

Transitaram do anterior governo 7 dos 17 ministros empossados, tais como Adriano Maleiane que volta a ocupar a pasta da economia e finanças.

Entre os membros do anterior executivo e as novas entradas como a antiga presidente da Assembleia da República Verónica Macamo, agora ministra dos negócios estrangeiros e cooperação, o presidente da República Filipe Nyusi exigiu a todos resultados.

"...irão enfrentar grandes desafios que têm de vencer, por outras palavras, estamos a transmitir a mensagem que o governo que hoje toma posse deve trabalhar para que Moçambique continue a primar para uma economia mais diversificada".

A cerimónia de tomada de posse do novo governo que ainda não está fechado (faltam os secretários de Estado e outros), decorreu no palácio da Ponta Vermelha, na capital moçambicana.