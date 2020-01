Moçambique

PGR em Moçambique ouve deputado da Renamo suspeito de financiar junta militar

Farda de guerrilheiros da Renamo que tem deputados suspeitos de financiar junta militar MARIA CELESTE MAC' ARTHUR / AFP

Texto por: RFI

Em Moçambique, a PGR ouviu hoje o deputado da Renamo, Elias Dhlakama, acusado de ser um dos financiadores das acções armadas da Junta Militar. O irmão mais novo do falecido líder do principal partido da oposição distancia-se do grupo dissidente da perdiz liderado pelo general Mariano Nhongo.