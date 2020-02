Moçambique

Emissora TV moçambicana denuncia tentativa de sabotagem

A Media Mais TV julga ter sido alvo de tentativa de sabotagem. www.facebook.com

Texto por: Liliana Henriques

Na madrugada de sábado, as instalações da emissora Media Mais TV em Maputo foram alvo de um assalto, tendo sido levados equipamentos técnicos indispensáveis ao normal funcionamento do canal. De acordo com o Conselho de Administração desta estação, poder-se-ia tratar de uma tentativa de sabotagem. Na óptica do MISA - Moçambique, Instituto de Comunicação Social da África Austral, independentemente da natureza do sucedido, trata-se de um ataque contra a liberdade de expressão.