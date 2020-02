Moçambique

Ordem dos Advogados fala em “percepção que há esquadrões da morte” em Moçambique

Filipe Mahajane, porta-voz da família Matavele, com um retrato de Anastácio Matavele. Xai-Xai, 11 de Outubro de 2019. GIANLUIGI GUERCIA / AFP

Texto por: Orfeu Lisboa

O bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, Flávio Menete, afirmou que há a percepção de que existem esquadrões da morte no seio da polícia moçambicana. As declarações surgem em reacção à notícia da promoção de dois dos cinco agentes policiais acusados do homicídio do observador eleitoral e activista Anastácio Matavele, em Outubro.