Saúde

Dia de Tolerância Zero às Mutilações Genitais Femininas

O alongamento genital que se enquadra em rituais de iniciação no norte de Moçambique, continua a ser um tema tabú segundo Teresinha da Silva, activista moçambicana dos Direitos das Mulheres. © Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images

Texto por: Liliana Henriques

Assinalou-se esta quinta-feira o Dia Internacional de Tolerância Zero para as Mutilações Genitais Femininas, uma jornada instituída pelas Nações Unidas para alertar e sensibilizar a opinião pública sobre um fenómeno acerca do qual estima que já afectou 200 milhões de meninas e mulheres em todo o mundo.