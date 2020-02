Alegado recrutamento compulsivo deixa Maputo em alvoroço

Maputo acordou com a notícia de um alegado recrutamento compulsivo de jovens para combater insurgentes em Cabo Delgado. O Ministério da Defesa nega o recrutamento.

A confusão foi de tal ordem que o transporte público de passageiros de Zimpeto para diferentes pontos da cidade e província de Maputo chegou mesmo a estar momentaneamente interrompido.

A imprensa local moçambicana dá conta recrutadores à paisana teria efectuado disparos, que resultaram na fuga de jovens e transeuntes em debandada. Várias pessoas teriam ficado feridas.

O Ministério da Defesa Nacional de Moçambique já reagiu ao sucedido e nega o recrutamento compulsivo de jovens. A tutela diz tratar-se de um boato difundido por indivíduos de má-fé, sublinhando que o Ministério recruta por via de procedimentos legais no âmbito do recenseamento militar, em curso no país desde Janeiro passado.

Com a colaboração de Orféu Lisboa, correspondente em Maputo.

Correspondência de Moçambique, Orfeu Lisboa

