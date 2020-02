Moçambique: descarga atmosférica mata nove pessoas

Nove pessoas perderam a vida e outras cinco ficaram feridas, atingidas por raios, este domingo, no posto administrativo de Chire, distrito de Morrumbala, província de Zambézia, no centro de Moçambique.

Também séao visíveis os impactos das chuvas que fustigam desde ontem as províncias do sul de Moçambique.

"Estamos a ter problemas nas cidades de Maputo, Matola, Xai Xai e Chókwè onde se registam situações de inundações urbanas ", descreveu o meteorologista, Acácio Tembe.

As vítimas estavam no interior de uma igreja e participavam num culto religioso. Os cinco sobreviventes tiveram ferimentos ligeiros. Com este incidente sobe de 45 para 54 o número de mortos na época chuvosa que teve início em Outubro de 2019.

Vias e bairros alagados é o cenário em Maputo. O meteorologista alerta para a contínua queda de chuvas e possível ocorrência de ciclones.

Em Cabo Delgado há cinco distritos que continuam isolados desde Dezembro. Não existem previsões para restabelecer a ligação terrestre na zona norte de Cabo Delgado que está isolada nos últimos dois meses, depois do desabamento de duas pontes na Estrada Nacional número 380.

A época chuvosa já afectou mais de 600 salas de aula, 47 escolas, cerca de 13.000 casas, dez unidades de saúde e mais de uma centena de postes de energia.

No ano passado foi um dos mais severos. 714 pessoas morreram, incluindo 648 vítimas de dois ciclones (Idai e Kenneth) que se abateram sobre o país.

