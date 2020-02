Moçambique

Centro de Moçambique fustigado pelas inundações

Fotografia panorâmica de Buzi, no centro de Moçambique. Orfeu Lisboa

Texto por: Orfeu Lisboa

Quase um ano depois de ter sido devastado pelo ciclone Idai, o centro de Moçambique está agora a sofrer com as inundações. As chuvas estão a causar estragos e a desalojar as populações nas regiões baixas da província de Sofala.