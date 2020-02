Moçambique

Cheias matam duas pessoas no centro de Moçambique

Fotografia panorâmica de Buzi, no centro de Moçambique. Orfeu Lisboa

Texto por: Orfeu Lisboa

As cheias em Búzi, no centro de Moçambique, mataram duas pessoas no fim-de-semana. De acordo com a secretária de Estado da província de Sofala, 71 mil pessoas foram afectadas pelas inundações que se registam em seis distritos da província.