Morreu Mário Machungo

O Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, publicou esta segunda-feira uma nota de pesar pela morte de Mário Machungo, antigo primeiro-ministro do país.

“Tomámos conhecimento, com grande pesar, da notícia do falecimento, esta manhã”, pode ler-se no documento da Presidência.

Mário Machungo ocupou o cargo de primeiro-ministro entre 1986 e 1994, faleceu hoje no Hospital da Luz, em Lisboa, onde tinha sido internado de urgência em 02 de Fevereiro.

Machungo tinha 79 anos e foi vítima de doença prolongada.

Nasceu a 01 de Dezembro de 1940 na cidade da Maxixe, província de Inhambane, sul do país.

O último cargo ocupado por Mário Machungo foi a presidência do banco Millenium Bim, até 2015.

Com a colaboração de Orféu Lisboa, correspondente em Maputo.

Correspondência de Maputo

