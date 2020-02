Moçambique

Velório em Maputo de Marcelino dos Santos um dos fundadores da Frelimo

Velório em Maputo de Marcelino dos Santos um dos fundadores da Frelimo Dutch National Archives

Texto por: Orfeu Lisboa

Em Moçambique, a urna de Marcelino dos Santos, herói nacional, está hoje no Salão Nobre do Conselho Municipal da Cidade de Maputo, localizado na Praça da Independência, onde permanece até às 20 horas, para ser homenageado. Enquanto membro e fundador da Frelimo terá um elogio fúbre do conselho de Estado.