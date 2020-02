Jean Yves Le Drian quer apoiar Moçambique na luta contra o terrorismo em Cabo Delgado

"Temos como missão proteger em particular a biodiversidade e também as àreas marinhas, isso também faz parte da segurança... quando se fala de segurança não se fala só de segurança contra o terrorismo que é essencial, de segurança das fronteiras que é importante, mas também de segurança ecológica, porque a biodiversidade é o nosso bem comum ....acertamos um método de trabalho com as autoridades de Moçambique, para que a segurança, no seu sentido lato, seja tema de discussões e propostas entre nós, antes da vinda do presidente de Moçambique a Paris dentro de pouco tempo" Na vertente empresarial, Jan-Yves Le Drian reuniu-se também e à porta fechada com representantes da petrolifera francesa Total, que vai investir 23 milhões de euros para explorar o gás na Bacia do Rovuma, e que segundo a agência Business Korea, pretende construir na Coreia do Sul 8 navios-tanque no valor de 2.600 milhões de euros, para apoiar a extracção do gàs. De recordar que em finais de Setembro e em plena campanha eleitoral a petrolifera francesa Total pagou quase 4 mil milhões de dólares para a compra de 26,5% dos activos da multinacional norte americana Anadarko para explorar o gàs liquefeito na Área 1 da Bacia do Rovuma, um negócio que fez o estado moçambicano arrecadar 880 milhões de dolares de mais valia na transação. Jean Yves Le Drian visitou ainda o liceu Gustave Eiffel, uma escola francesa na capital moçambicana.