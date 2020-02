Moçambique: Assalto a mina em Cabo Delgado

Um grupo de homens assaltou, este fim-de-semana, uma área de exploração mineira da empresa Ruby Mining em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Três agentes de segurança da empresa ficaram feridos, dois com gravidade.

Os assaltantes estavam munidos com objectos contundentes e invadiram uma concessão mineira da companhia Ruby Mining, durante o fim-de-semana. Três agentes de segurança da Ruby Mining foram espancados e estão a receber tratamento médico no Hospital Provincial de Pemba.

O director-executivo da companhia, ASGHAR Fakhr, descarta para já de tratar-se de um simples roubo por parte da população: “Pela táctica que usaram para essa emboscada, são pessoas preparadas militarmente, não são miúdos da aldeia que vêm roubar dois rubis.”

Reportagem de Orfeu Lisboa

A Montepuez Ruby Mining,que detém 33 mil hectares de concessão para exploração de rubis em Montepuez, apresenta-se como a principal investidora na extracção de rubis em Moçambique, sendo detida em 75% pela Gemfields e em 25% pela Mwiriti Limitada.

A empresa tem vindo a alertar para as consequências do garimpo ilegal na região e a denunciar "escravatura moderna" a que muitos jovens são sujeitos, a mando de traficantes de pedras preciosas no mercado internacional, nas jazidas dentro da concessão da empresa.

A 6 de Fevereiro, 11 garimpeiros ilegais morreram devido ao desabamento de terra na mesma mina.

A mina de Montepuez foi também notícia a nível internacional no ano passado devido a um processo judicial. Em Janeiro de 2019, a Gemfields aceitou pagar um acordo extrajudicial de 8,3 milhões de dólares para pôr termo a 273 queixas de mortes, espancamentos e outras violações de direitos humanos junto à mina, executadas por segurança privada e polícias entre 2011 e 2018. A firma admitiu os acidentes, mas nunca a responsabilidade pelos mesmos.

