Moçambique procura precaver-se do Covid 19

Verónica Macamo, chefe da diplomacia moçambicana (fotografia de arquivo) admite medidas ainda mais pesadas caso venha a alastrar o Covid 19, diagnosticado na vizinha África do Sul. http://www.parlamento.mz

Texto por: Orfeu Lisboa

Moçambique não descarta encerrar as fronteiras aéreas enquanto três das quatro fronteiras com a vizinha África do Sul, com casos de Covid 19, se mantêm fechadas. Em causa está a prevenção contra o novo coronavírus.