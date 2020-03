Primeiro caso de coronavírus em Moçambique

As autoridades moçambicanas deram conta hoje de um primeiro caso de coronavírus no país, um cidadão moçambicano de 75 anos regressado recentemente de Londres, um único caso positivo entre 46 casos suspeitos testados nos últimos dias, dos quais 45 deram resultados negativos.

Em conferência de imprensa esta tarde em Maputo, o ministro da Saúde de Moçambique, Armindo Tiago, confirmou a notícia, indicando que a pessoa em questão é "um moçambicano, com mais de 75 anos, que voltou de uma viagem ao Reino Unidos em meados deste mês". Ao vincar que se trata de "um caso importado", o titular do pelouro da saúde informou que o paciente padece de sintomas ligeiros, se encontra em isolamento domiciliário e sob vigilância médica.

Durante a sua comunicação o ministro Armindo Tiago apelou à calma e recomendou ainda que a população cumpra as medidas de higiene pessoal e colectivas decididas recentemente pelas autoridades.

Armindo Tiago, Ministro moçambicano da Saúde em declarações recolhidas por Orfeu Lisboa

Ainda ontem, as autoridades moçambicanas confirmavam a existência de um caso de um moçambicano contaminado com Covid 19, mas em Espanha onde reside e exerce a profissão de médico. Hoje, foi confirmado este primeiro caso desta vez em território moçambicano. Mais pormenores com Orfeu Lisboa.

Orfeu Lisboa, correspondente da RFI em Maputo

Recorde-se que antes de se confirmar o seu primeiro caso de coronavírus, o país tomou uma série de medidas esta semana, nomeadamente o encerramento de escolas e a suspensão de vistos. De referir também que a Empresa dos Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique anunciou hoje em comunicado que vai suspender já a partir de amanhã a circulação de comboios de longo curso, em prevenção da epidemia.

A epidemia de coronavírus que a nível mundial já matou mais de 13 mil pessoas, começou ultimamente a alastrar também para o continente africano. Ontem Cabo Verde confirmou 3 casos de coronavírus na ilha da Boavista e Angola deu conta de dois casos positivos.

