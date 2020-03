Grupo armado ataca Mocímboa da Praia e iça bandeira em quartel

Mocímboa da Praia está debaixo de fogo cruzado desde as primeiras horas desta segunda-feira após um grupo de insurgentes ter atacado um quartel militar e ter tomado de assalto à vila.

O comando geral da polícia confirma o acto, mas garante estar a trabalhar para devolver a tranquilidade as populações.

Foi por volta das quatro da manha que a vila de Mocímboa da Praia em Cabo Delgado no norte de Moçambique foi invadida por homens armados anunciou o porta-voz do comando geral da polícia, Orlando Modumane.

"Os malfeitores atacaram a sede de Mocímboa da Praia, incluindo um quartel das forças de defesa e segurança, e içaram a sua bandeira", disse o porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM), numa conferência de imprensa em Maputo.

"As forças de defesa estão a desdobrar-se em vários grupos e em vários pontos para identificar os principais pontos que os malfeitores usaram para entrar na vila. Neste momento, as forças de defesa e segurança estão sob fogo cruzado com os malfeitores", confirmou o comandante geral da polícia Bernardino Rafael.

Da vila de Mocímboa da Praia na província de Cabo Delgado chegam relatos de fuga em massa das populações que vivem nas imediações devido aos confrontos que ainda se registam na região. Mais informaçāo com Orfeu Lisboa.

