Moçambique

64 imigrantes ilegais etíopes encontrados mortos num camião em Moçambique

Alguns dos 14 imigrantes ilegais sobreviventes encontrados na carga de um camião em Tete a 24 de Março de 2020 proveniente do Malauí. LUSA - LUSA

Texto por: Orfeu Lisboa

Em Moçambique, 64 imigrantes ilegais etíopes foram hoje encontrados, mortos num camião contentor no distrito de Moatize, na província de Tete no centro do país. Em conexão com o caso, o motorista do camião e o seu ajudante foram detidos.