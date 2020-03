Moçambique: subiram para 3 casos de Covid-19

Pessoal de saúde (aqui em Harare, no vizinho Zimbabué) tem de lidar com pandemia inédita de novo coronavírus.

Subiram para 3 o número de casos confirmados de coronavírus em Moçambique. A informação foi avançada em conferência de imprensa, no Ministério da Saúde, pela Directora Nacional de Saúde Pública, Rosa Marlene.

Publicidade Continuar a ler

Uma moçambicana de mais de 70 anos esteve em contacto com o primeiro cidadão diagnosticado no fim de semana. Tratava-se, na altura, de um homem de 75 anos regressado recentemente de Londres.

O terceiro caso é o de um sul-africano, residente em Maputo, de mais de 30 anos que recentemente efectuou uma viagem a Joanesbugo, na África do Sul, tendo voltado em meados de Março a Moçambique.

As vítimas estão em quarentena domiciliar segundo dados de Rosa Marlene, directora da Saúde pública.

As infecções foram confirmadas no laboratório do Instituto nacional de saúde.

A pandemia do novo coronavírus surgida em Dezembro no centro da China propagou-se pelo mundo todo, obrigando ao confinamento de mais de mil milhões de pessoas no mundo.

O epicentro encontra-se actualmente na Europa e poderia, a prazo, situar-se nos Estados Unidos da América do Norte.

Em África a doença já matou mais de 50 pessoas, inclindo uma primeira morte na África lusófona.

Cabo Verde confirmou hoje a morte de um turista inglês na Ilha da Boavista, com registo de dois outros casos de turistas.

Rosa Marlene, directora moçambicana de Saúde pública

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro