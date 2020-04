Uso de máscaras de protecção obrigatório em Moçambique

Em Moçambique onde, segundo balanços oficiais se registaram até ao momento 17 casos positivos de coronavírus e uma cura, é já de carácter obrigatório o uso de máscaras de protecção para prevenir o contágio. A decisão é governamental e começou hoje a ser posta em prática.

Publicidade Continuar a ler

Foi no final da sexta sessão extraordinária do Conselho de Ministros durante o qual foram abordadas novas medidas de prevenção contra o covid-19 a serem aplicadas, que o porta-voz do conselho de ministros Filimão Suaze anunciou a introdução da «obrigatoriedade do uso de mascaras de protecção do nariz e da boca em todos os transportes públicos e privados assim como em todos os aglomerados de pessoas ».

Estas medidas são acompanhadas pela suspensão da proibição do exercício do serviço de táxi por motorizadas e bicicletas, na sequência de varias contestações por parte de operadores do sector nomeadamente no centro e norte do país. O seu funcionamento, contudo, fica condicionado ao uso obrigatório de mascaras pelos ocupantes dos transportes.

Neste contexto de luta activa contra o alastramento a doença, Mateus Tembe, director executivo da Federação Moçambicana de Turismo, não deixou de dar conta das incertezas que pairam sobre o futuro do turismo em Moçambique, este responsável cifrando em vários milhões de dólares os possíveis prejuízos deste sector no seu país.

De referir que se soube hoje que o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional deveriam disponibilizar cerca de 288,6 milhões de Euros para o combate ao covid-19, uma verba a ser directamente canalizada para o Orçamento do Estado deste ano em Moçambique.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro