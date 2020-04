Moçambique: Executivo suspende pagamento de água

O governo moçambicano vai suspender o pagamento da factura de água até ao final do estado de emergência, que vigora no país, devido à pandemia do novo coronavírus.

Publicidade Continuar a ler

As medidas anunciadas pelo executivo inserem-se no plano de prevenção contra a pandemia do novo coronavírus e isentam os moçambicanos do pagamento da factura de água, durante todo o mês de Abril.

O ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Osvaldo Machatine, anunciou que o governo suspendeu igualmente a cobrança de multas ou dívidas. Serão ainda repostas as ligações de instituições ou singulares que, por não terem pago as respectivas facturas de água, viram o fornecimento cancelado.

Todavia, a iniciativa é temporária e no final do estado de emergência os moçambicanos serão convidados a regularizar as facturas em atraso.

"Estas medidas de suspensão não se confundem com o perdão. Findo este período, aqueles cidadãos ou instituições que estavam em dívida ou já tinha multas deverão regularizar a sua situação. O prejuízo resultante da medida será de pouco mais de um milhão de euros por mês ", acrescentou Osvaldo Machatine.

De acordo com a Universidade Johns Hopkins, Moçambique regista 21 casos de infecção pelo novo coronavírus, sem vítimas mortais até ao momento.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro