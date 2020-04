Moçambique

Polícia de Cabo Delgado não sabe se jornalista desaparecido está morto

Ibraimo Abu Mbaruco,Jornalista moçambicano, continua desaparecido e polícia criminal diz que familiares acreditam que ele estaria morto. © MISA-Moçambique

Texto por: Orfeu Lisboa

A polícia de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, informou hoje à imprensa desconhecer se o jornalista moçambicano da Rádio comunitária de Palma, Ibraimo Mbaruco, está morto, conforme afirma sua família. O jornalista está desaparecido desde 7 de abril e o porta-voz da polícia do comando desta província do norte moçambicano, sublinha não ter as informações da família.