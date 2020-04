MISA Moçambique denuncia rapto de jornalista em Cabo Delgado

Mapa da Província moçambicana de Cabo Delgado, no extremo Norte do país.

Em Moçambique continuam por esclarecer as circunstâncias do desaparecimento em Palma a 7 de Abril de um jornalista da Rádio comunitária de Palma. O MISA denuncia o rapto de Ibraimo Abu Mbaruco por parte de militares.

Publicidade Continuar a ler

Num relatório tornado público nesta quinta-feira pelo MISA Moçambique, o Instituto para a Comunicação Social da África Austral, garante ter apurado que o locutor da Rádio comunitária de Palma teria sido levado por militares e agentes da polícia.

Um agente policial ter-lhes-ia garantido também, em regime de anonimato, que seria mesmo o exército que teria levado o jornalista para interrogatório em Mueda.

A sua motorizada apareceu entretanto carbonizada, mas até ao momento, não obstante a família temer o pior, se conseguiu apurar o paradeiro daquele profissional da comunicação social.

Sabe-se que, na altura do seu desaparecimento, ele teria comunicado a um colega estar rodeado de militares, a polícia por ora não revelou quaisquer elementos acerca do caso.

A União Europeia exigiu nesta quarta-feira o esclarecimento do caso.

Também o MISA Moçambique apela a que as autoridades entendam que os jornalistas se limitam a relatar as ocorrências no terreno e não devem nunca ser impedidos de exercer o seu ofício.

Ernesto Nhalane, director executivo do MISA Moçambique, aconselha a que os jornalistas prossigam a sua missão de informação embora denunciando as violações de direitos humanos em Cabo Delgado que conseguiu apurar.

Ernesto Nhanale, director executivo do MISA Moçambique

Cabo Delgado é palco de ataques perpetrados por supostos extremistas islâmicos que provocaram a morte a pelo menos 350 pessoas, com registo de dezenas de milhar de pessoas deslocadas devido a esta instabilidade.

A província setentrional moçambicana é tida como das mais ricas em Moçambique por possuir um forte potencial em gás natural, nomeadamente.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro