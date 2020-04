Covid-19: Moçambique último balanço aponta para 35 casos

O número de casos registados de infecção pelo novo coronavírus em Moçambique subiu de 34 para 35, nas últimas 24 horas. O caso positivo registado é de um cidadão estrangeiro com mais de 20 anos e é de transmissão local.

A informação foi avançada pela directora nacional de Saúde Pública, na actualização de dados no Ministério da Saúde em Maputo.

Rosa Marlene afirmou que o caso positivo registado é de um cidadão estrangeiro com mais de 20 anos e é de transmissão local.A directora nacional de Saúde Pública de Moçambique acrescentou, porém, que dos 54 casos suspeitos testados nas últimas 24 horas, 53 revelaram-se negativos e um foi positivo.

Rosa Marlene mostrou-se ainda preocupada com o facto de muitos moçambicanos continuarem a não respeitar as regras de confinamento e distanciamento social, comportamentos que elevam o risco de propagação da pandemia no país. De acordo com os dados da polícia, desde a implementação do estado de emergência em Moçambique, 260 pessoas foram detidas por desobediência e desacato a medidas impostas pelo Estado.

Ontem, a Amnistia Internacional alertou para o facto de Milhões de pessoas estão em risco de fome, nos países da África Austral, devido a bloqueios impostos para conter a propagação da pandemia de COVID-19. A Amnistia Internacional pediu aos governos da região que adoptem, de forma urgente, medidas de protecção social para garantir o direito à alimentação.

A organização internacional descreve que em Moçambique, a emissora de televisão local STV registou casos de polícias acusados de tirar proveito do estado de emergência para invadir e roubar lojas.

No total, Moçambique já testou 952 casos suspeitos da covid-19, foram colocados em quarentena 11.056 e 1.862 estão a ser seguidos pelas autoridades de saúde.

