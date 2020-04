Moçambique:número actualizado de casos da covid-19 aumenta para trinta e nove

Moçambique conta actualmente com 39 casos positivos da covid-19. A última actualização foi feita domingo pelo Ministério da Saúde em Maputo.No âmbito das consequências sanitárias e económicas provocadas pela covid-19 em Moçambique, a União Europeia vai disponibilizar, ao país da África austral entre 2020 e 2021, uma ajuda financeira de 110 milhões de euros.

Moçambique, que continua a registar uma subida crescente de casos de infecção pelo novo coronavírus actualizou domingo os números, divulgados pela directora nacional da Saúde Pública, Rosa Marlene.

Segundo Rosa Marlene, 85 pessoas foram testadas nas últimas 24 horas em Moçambique e das mesmas 4 revelaram-se positivos, o que aumenta o número total de casos da covid-19, no país da África austral, para 39.

Os casos são, todos, de cidadãos do sexo masculino, sendo dois sul-africanos, um moçambicano e um norte-american,o que estiveram no acampamento da petrolífera francesa Total, em Afungi , na província de Cabo Delgado, e mantiveram contacto com pessoas infectadas.

A fim de ajudar as autoridades de Maputo a enfrentarem os efeitos da crise da covid-19, nos planos sanitário e económico, a Delegação da União Europeia, através do seu Embaixador em Moçambique, revelou que serão disponibilizados ao país 110 milhões de euros, em duas etapas, 2020 e 2021, para lidar não só com a pandemia, mas também com outras situações que afectam o Estado africano.

