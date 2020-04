Moçambique

Doentes em perigo por falta de sangue na maior unidade sanitária de Moçambique

Doutora Farida Urci da Clínica de Maputo sobre falta de sangue na maior unidade sanitária de Moçambique © Orfeu Lisboa

Texto por: Orfeu Lisboa

Em Moçambique, a falta de sangue na maior unidade sanitária do país coloca em risco de vida vários doentes que procuram tratamento no hospital central de Maputo. Uma situação provocada pelo confinamento social devido à pandemia do coronavírus.