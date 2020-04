Moçambique: Cabo Delgado enfrenta agressão externa perpetrada por terroristas

Em Moçambique, o Conselho Nacional de Defesa e Segurança conclui que o país enfrenta uma "agressão externa perpetrada por terroristas" em Cabo Delgado. Uma posição reforçada com apelos a uma maior colaboração da população no combate a estes grupos armados.

O combate dos grupos terroristas, que actuam em Cabo Delgado a mais de dois anos, requer de todos uma colaboração com vista ao seu combate, e o comando-geral da polícia lança um apelo.

«As forças de defesa e segurança instam a todas as forças vivas da sociedade de cooperarem ou de colaborarem no combate contra os malfeitores que criam pânico, terror e luto (…) no Norte da Província de Cabo Delgado», afirmou Orlando Modumane.

Face a agressão externa perpetrada por terroristas o porta-voz do comando-geral da polícia, Orlando Modumane, deixa uma garantia.

«As forças de defesa e segurança reiteram a sua determinação (…) na luta contra esses malfeitores e na reposição total da ordem e da segurança pública», concluiu.

Nas últimas semanas, os grupos de insurgentes tomaram de assalto, por várias horas, algumas sedes de distrito da província de Cabo Delgado.

Correspondência de Orfeu Lisboa 24-04-2020

