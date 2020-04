Moçambique

O Ramadão em período de covid-19 em Moçambique

Sheik Aminuddin Mohammad, presidente do Conselho Islâmico de Moçambique © Youtube

Texto por: Liliana Henriques

Mesquitas fechadas, reuniões de família proibidas e recolher obrigatório devido à pandemia de covid-19 marcam o começo do Ramadão na maior parte do mundo, embora algumas autoridades religiosas tenham rejeitado as restrições. Em entrevista à RFI, Sheik Aminuddin Mohammad, presidente do Conselho Islâmico de Moçambique, evocou o mês de jejum em contexto de confinamento e convidou os muçulmanos do seu país ao recolhimento.