Aumento dos casos de covid-19 em Moçambique que regista ao todo 70

Novo balanço do coronavírus é de 70 casos em Moçambique, que apela ao uso de máscaras como homem da foto

Moçambique registou hoje mais cinco novos casos da covid-19, passando dos actuais 65 para 70, o número de pessoas infectadas 70 pessoas infectadas com coronavirus. No entanto até agora não foram registados óbitos oficialmente em Moçambique.

Os dados foram hoje actualizados em conferência de imprensa pela Directora Nacional de Saúde Pública, Rosa Marlene que sublinho que todos os 5 novos casos são do sexo masculino.

Directora Nacional de Saúde Pública, Rosa Marlene, em declarações recolhidas por Orfeu Lisboa

"Temos actualmente um total de 70 casos positivos para o covid-19, sendo que 62 são de transmissão local e 8 são casos importados".

Com um novo balanço hoje de 70 pessoas infectadas com coronavírus mas sem óbitos oficialmente registados, Moçambique também paga o seu tributo à pandemia com pesadas medidas de confinamento.

