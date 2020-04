Dia de luta contra a malária assinalado em Moçambique em tempos do coronavírus

Assinala-se hoje o dia de luta contra a malária, uma jornada que acontece num contexto em que o mundo inteiro está actualmente mobilizado face ao covid-19. Ocasião para o Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, apelar à união de todos na luta contra a malária.

Em tempos de crise provocada pela covid-19, o chefe de estado moçambicano, Filipe Nyusi, apela à união de todos na luta contra a malária.

Na sua mensagem pela passagem do 25 de Abril, Dia Mundial de Luta Contra a Malária, o Presidente moçambicano, reafirmou o compromisso do seu governo em tudo fazer para combater esta doença.

Com um novo balanço hoje de 70 pessoas infectadas com coronavírus mas sem óbitos oficialmente registados, Moçambique também paga o seu tributo à pandemia com pesadas medidas de confinamento.

O país contudo não esquece que a sua luta contra o paludismo continua desigual.

A malária continua a ser um problema de saúde pública e é a primeira causa de morte e de internamento hospital em Moçambique.

De Maputo, o nosso correspondente, Orfeu Lisboa.

Correspondência de Orfeu Lisboa do dia 25 de Abril de 2020

