Moçambique: balanço céptico sobre cumprimento das medidas contra covid-19

O Ministro moçambicano da Saúde que lidera a Comissão Técnico-científica de aconselhamento ao Presidente da República considera que as medidas impostas pelo Estado de Emergência, como a quarentena obrigatória, o distanciamento social e a rotatividade no trabalho não estão a ser totalmente cumpridas.

Esta preocupação foi hoje apresentada em reunião ao Chefe de Estado que deverá, em breve tomar uma decisão sobre o alargamento ou não do período do Estado de Emergência em vigor até ao dia 30 deste mês, numa altura em que o país contabiliza 76 casos positivos de covid-19.

Durante a reunião mantida hoje com o Presidente Nyusi, o Ministro da Saúde, Armindo Tiago, apresentou as suas principais constatações, quando faltam três dias para o fim do período reservado ao Estado de Emergência.

Na sua óptica, «a permanência dos estudantes ao domicílio que era o objectivo fundamental, não parece ter o impacto desejado» e relativamente à proibição da realização de eventos, «existem desafios no que concerne as cerimónias fúnebres onde, na maior parte dos casos, o número de participantes é maior.» Para o Armindo Tiago também «existe ainda muito movimento de pessoas a nível das vias públicas, nas estradas e provavelmente também há uma fraca cultura de teletrabalho».

Também cauteloso, em conferência de imprensa, o líder da Renamo defendeu o prolongamento do Estado de Emergência perante o aumento do número de casos no país, Ossufo Momade tendo igualmente reclamado medidas de apoio para as faixas mais fragilizadas da população, designadamente a gratuidade da água e energia ou ainda a redução do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA).

Conhecidas as constatações e recomendações, o Presidente da República, Filipe Nyusi, deveria dar a conhecer brevemente a sua decisão sobre a prorrogação do Estado de Emergência cujo prazo-limite chega no dia 30 de Abril.

