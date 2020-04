Aeroportos de Moçambique afectados pelo Covid-19

Os voos especiais são o único recurso para sair de Moçambique, anunciou hoje o Serviço Nacional de Migração Na última semana, 234 cidadãos, incluindo portugueses e brasileiros, deixaram o país através de um voo especial.

Os aeroportos moçambicanos estão a registar uma queda no número de passageiros devido à pandemia do Covid-19. A informação é avançada pelo porta-voz do Serviço Nacional de Migração, Celestino Matsinhe, que indica os voos especiais são o único recurso para sair de Moçambique.

“No período de 18 a 24 de Abril foi regista a saída de 234 cidadãos de nacionalidade brasileira, portuguesa, italiana, angolana e egípcia em voos especiais”.

Celestino Matsinhe revela que, no mesmo período, nos 27 postos de travessia de fronteira terrestre activos durante o estado de emergência apenas 15 registaram movimento migratório.

“No global este movimento migratório foi de 6618 viajantes de diversas nacionalidades, das quais 2962 entradas e 3656 saídas, contra 104 522 registadas durante o mesmo período de 2019”.

Do total dos viajantes que entraram em Moçambique, entre os dias 15 e 24 de Abril, 776 são nacionais.

Desde o início de Abril que as autoridades decretaram estado de emergência no país. A medida levou ao encerramento de escolas, espaços de diversão e lazer. Foram também proibidos todo o tipo de eventos e de aglomerações.

Durante o mesmo período, a pobulação deve usar máscaras faciais nos transportes, mercados e outras aglomerações e está suspensa a emissão de vistos para entrar no país.

Esta quarta-feira, o chefe de Estado decidiu prolongar o estado de emergência até ao dia 30 de Abril. Filipe Nyusi disse que a medida visa garantir o bem-estar dos moçambicanos e impedir que a pandemia se expanda por todo o território. Moçambique regista 76 casos positivos de Covid-19.

Com a colaboração de Orfeu Lisboa.

