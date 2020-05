Moçambique/Covid-19: sector das pescas à beira do colapso económico

Em Moçambique, onde se registavam, até este sábado, 79 pessoas contaminadas pela pandemia de Covid-19, o sector das pescas deixa um alerta: caso a situação prevaleça por mais 2 meses o sector pode entrar em colapso económico.

Publicidade Continuar a ler

Em Moçambique, o sector das pescas pode colapsar caso a situação da pandemia de Covid-19 se prolongue mais 2 meses, o sector privado, que se dedica à pesca industrial, apela o governo a reduzir os preços dos combustíveis, como parte das medidas que podem aliviar o sufoco neste sector.

Não tarda para que o sector das pescas entre em colapso, como consequência directa da pandemia do novo coronavírus, que está a afectar sobremaneira as empresas, que operam em Moçambique e que viram os mercados tradicionais cancelaram todas as encomendas em Abril e os custos de importação a baixarem no mercado, alerta o presidente do Subsector das Pescas, António Schaubak.

"...suponhamos que vamos ficar um ou dois meses mais, sem exportar, é o colapso, é o colapso porque não há outra hipótese".

E ao governo o subsector das pescas pede, por isso, a concessão de incentivos para evitar a derrapagem.

"Temos que arranjar alguns incentivos ou pelo menos alguns preços mais justos no consumo de combustivel e também nas importações de materiais. Vocês sabem que o nosso pais infelizmente não produz muitas das coisas que este sector consome".

O sector das pescas vive dias difíceis em Moçambique e o futuro é incerto, enquanto esta sexta-feira, dia 1 de Maio, em mensagem alusiva ao Dia do Trabalhador, o Presidente Filipe Nyusi prometeu atenuar os efeitos negativos da pandemia de Covid-19 no universo laboral.

O diretor do Programa Africano da Chatham House, Alex Vines, admitiu este sábado (2/05) à aência de notícias portuguesa Lusa, que o impacto económico da pandemia de Covid-19 em África será uma ameaça maior do que a doença, pois no continente 'quem não trabalha não come' e acusou o grupo de países mais industrialisados do mundo - G20 - de medidas decepcionantes na resposta ao Covid-19.

O número de mortos em África de Covid-19 subiu para 1.640, com mais de 39 mil casos positivos em 53 países.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro