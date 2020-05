Moçambique: Ossufo Momade quer estatuto de "herói nacional" para Afonso Dhlakama

Ossufo Momade, presidente da Renamo no seu escritório com em pano de fundo a fotografia do líder histórico Afonso Dhlakama, falecido a 3 de Maio de 2018.

Foi a 3 de Maio de 2018 que morreu Afonso Dhlakama, lider histórico da Renamo, o seu substituto Ossufo Momade, garantiu este domingo, que o seu partido está empenhado na preservação da paz e que espera que o Estado reconheça Afonso Dhlakama como herói nacional.

Assinalam-se este domingo, 3 de Maio dois anos após a morte alegadamente por doença na Serra da Gorongosa do histórico líder da Resistência Nacional Moçambicana - Renamo - Afonso Dhlakama, que dirigiu a organização durante 39 anos.

Para assinalar este segundo aniversário da morte de Afonso Dhlakama, o actual líder da Renamo dirigiu-se aos quadros do partido na sua sede em Maputo, num contexto condicionado pelas medidas de prevenção da Covid-19.

Ossufo Momade, reiterou que o principal partido da oposição moçambicana está empenhado na preservação da paz, em homenagem ao espírito do seu falecido líder Afonso Dhlakama e apelou o Estado areconhecer o seu antigo líder, Afonso Dhlakama como herói nacional.

“Exaltamos Afonso Dhlakama no dia 3 de Maio como nosso herói e esperamos do Estado Moçambicano o seu reconhecimento como tal, porque o seu contributo, o seu nacionalismo e patriotismo elevaram Moçambique para o nível de países que têm a democracia e o estado de Direito como apanágio de governação".

"Quando o nosso ícone tombou, juramos liderar o partido seguindo e inspirando-nos na letra e no espírito dos seus ideais e seu legado, por isso, continuamos a negociar com o governo e esperamos muito brevemente concluir com êxito o processo do DDR (Desmobilização, Desmilitarização e Reintegração dos guerrilheiros da Renamo). Ao celebrarmos esta data, que marca a passagem dos 2 anos, fazemo-lo com tristeza, porque preferíamos celebrar os 67 anos do seu aniversário natalício, mas fazemo-lo com alegria, porque temos o orgulho de termos tido um líder carismático como ele”.

Ossufo Momade reiterou que o partido está comprometido com o processo de DDR, no quadro do acordo de paz assinado em Agosto de 2019 com o Presidente Filipe Nyusi, em memória de Afonso Dhlakama, apesar de até agora ainda nenhum guerrilheiro de Renamo ter entregue as suas armas, excepto 10 oficiais indicados para integrar o Comando-Geral da Polícia moçambicana, que concluíram instrução em novembro.

Segundo Ossufo Momade, processo de desarmamento vai abranger 5.000 guerrilheiros da Renamo e deveriaarrancar em breve.

