Moçambique com 80 casos de covid-19

Moçambique registou um caso de novo coronavírus nas últimas 24 horas, subindo para 80 o número total de pessoas infectadas. O país continua sem mortes por covid-19, de acordo com a directora nacional de Saúde Pública.

Os números de pessoas com covid -19, em Moçambique, não pára de aumentar, embora de forma lenta. Há registo de mais um caso nas últimas 24 horas, de acordo com a directora nacional de Saúde Pública, Rosa Marlene: “No nosso país, actualmente contamos com 80 casos de covid-19 registados cumulativamente, dos quais 72 de transmissão local e 8 importados."

Falando durante a conferência de imprensa de actualização de dados sobre a covid-19 no país, Rosa Marlene avançou que o caso positivo registado de sábado para domingo é de um trabalhador da petrolífera Total, na faixa etária entre 25 e 35 anos. A empresa tornou-se há algumas semanas no centro da covid-19 em Moçambique, após a detecção de vários casos nas instalações da petrolífera em Afungi, na província de Cabo Delgado.

A directora nacional de Saúde Pública referiu que as autoridades testaram 129 pessoas nas últimas 24 horas e apenas uma deu positivo. No total, já foram testadas 2.446 amostras, desde que foi declarada a pandemia, em 11 de Março. Do total do número de infectados, desde o registo do primeiro caso em Moçambique, anunciado em 22 de Março, 72 são de transmissão local e oito importados. Mais de 576 mil pessoas já foram rastreadas em Moçambique.

Ministra das Pescas pede calma ao sector

Entretanto, com os operadores pesqueiros a recearem o colapso da indústria devido a pandemia do coronavírus, a ministra do Mar, Águas Interiores e Pescas, Augusta Maita, apelou à tranquilidade.

“Chamaram-nos à atenção para os efeitos do coronavírus incidir sobre este subsector. Estamos a monitorar e, na altura devida, vamos tomar as medidas necessárias para mitigar qualquer efeito desta pandemia no sector”, afirmou.

Os operadores pesqueiros dizem que deixaram de exportar os frutos do mar há mais de um mês e que não conseguem aguentar mais dois meses assim.

