Máscaras passam a ser obrigatórias nos locais públicos em Moçambique

Em Moçambique o uso de máscaras torna-se obrigatório em todos os locais públicos. O decreto aprovado esta quarta feira vem consolidar e reforçar as medidas que já estavam em vigor desde o dia 1 de Abril, data em que iniciou a primeira fase das medidas restritivas no âmbito do combate à pandemia da COVID-19.

O país conta com 81 infectados e até ao momento as máscaras só eram obrigatórias nos transportes públicos.

O Conselho de ministros reforça e alarga a obrigatoriedade do uso de máscaras de protecção facial contra a pandemia da Covid-19.

O porta-voz do conselho de ministros Filimão Suaze explica o que motivou esta decisão.

"Em muitos lugares de aglomeração, nomeadamente mercados, as pessoas não têm estado a respeitar a questão do distanciamento social, assim como do uso de máscaras.

Este assunto mereceu a análise do Conselho de ministros, na óptica de reforçar as medidas que visarão garantir que os nossos cidadãos cumpram com as medidas já estabelecidas que são de per si já suficientes se forem observadas. A questão do uso da máscara nos transportes públicos, agora vamos trazer uma novidade que é que, para além dos transportes públicos, em quaisquer outros lugares de concentração de pessoas vai ser obrigatório o uso de máscaras."

E porque as cidades moçambicanas continuam a registar a circulação de maior número de pessoas e viaturas, mesmo em estado de emergência, o Conselho de ministro adverte que as forcas de defesa e segurança podem ser chamadas a intervir para corrigir o comportamento dos cidadãos.

