Moçambique

400 pessoas não respeitaram fecho de fronteiras entre Moçambique e África do Sul

Áudio 01:08

Polícia moçambicana mobilizada para a vaga de tensão em curso. AFP

Texto por: RFI

As autoridades de saúde e de migração em Moçambique estão preocupadas com a violação de fronteiras pelos cidadãos nacionais que residem na África do Sul.