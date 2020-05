Produtores de açúcar de Moçambique pedem isenção do IVA

Produtores de óleo, sabão e açúcar defendem a isenção do Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA) para tornar os produtos mais acessível às famílias face ao aumento da procura na sequência da pandemia da Covid-19.

A Associação dos Produtores de Açúcar de Moçambique (APAMO) pede a isenção do Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA) para tornar o açúcar mais acessível às famílias face ao aumento da procura na sequência da pandemia da Covid-19.

Os produtores de óleos e sabões querem do governo a isenção a aplicação de facilidades aduaneiras e fiscais para que mais pessoas tenham acesso explica Claudia Manjate é da OLAM- Moçambique; "queremos tentar perceber como é que neste contexto de pandemia conseguimos isenção prolongada do IVA durante este período".

"No contexto da nossa resposta à Covid-19, é provável que fosse útil haver medidas que permitam que o açúcar fique mais acessível às famílias", afirmou o presidente da APAMO, João Jeque.

"As pessoas quando estão em casa consomem mais alimento. As famílias não têm todos os alimentos básicos disponíveis em casas e substituto de consumo a que recorrem é o açúcar", explicou João Jeque.

A indústria açucareira está entre as que mais estão a ser afectadas pela crise provocada pelo novo coronavírus. Em alguns pontos do país chegaram a ser registados casos de escassez e subida do preço do produto, principalmente o açúcar castanho.

Com a entrada em vigor do Estado de emergência no dia 1 de Abril até dia 30 deste mês, os produtores de açúcar, óleo e sabão queixam-se de medidas restritivas impostas pelo decreto presidencial.

