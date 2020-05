Moçambique com mais quatro casos de Covid-19 eleva total para 91

Uma vendedora infromal no terminal Rodoviário do Zimpeto, durante o primeiro dia de estado de emergência decretado pelo Governo contra a covid-19, em Maputo, Moçambique, 01 de abril de 2020. Moçambique passa a estar a 01 de abril em estado de emergência, por 30 dias. RICARDO FRANCO/LUSA

Em Moçambique, o ministério da saúde registou este domingo mais quatro casos de Covid-19 no país, o que eleva o total de 87 para 91, anunciou a directora nacional de Saúde Pública, Rosa Marlene.

Publicidade Continuar a ler

Estes quatro novos casos estão ligados a uma investigação sobre as ramificações de um primeiro caso de infecção pelo novo coronavírus anunciado ano início de Abril, descoberto em Afungi, Cabo Delgado, na área do projecto para a exploração de gás no norte do país - liderado pela francesa Total.

Dos quatro doentes, todos trabalhadores da Total, três são de cidadãos moçambicanos e um sul-africano, com idades compreendidas entre 30 e 45 anos.

As autoridades esperam concluir este domingo os testes a todos trabalhadores da Total em Afungi.

Moçambique já fez 3.923 testes e o rastreio de 624.559 pessoas provenientes do estrangeiro, das quais 13.000 foram submetidas a quarentena e 1.476 continuam a ser acompanhadas.

Dos 91 casos, 68 são cidadãos que estão na província de Cabo Delgado, no norte do país, e 5 na província de Maputo e 18 na cidade de Maputo.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro