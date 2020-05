Moçambique

Moçambique: MP quer dissolver empresas envolvidas nas dívidas ocultas

Barcos da EMATUM no Porto de Maputo, 22 de Abril de 2016. STRINGER / AFP

Texto por: RFI

O Ministério Público moçambicano quer dissolver a Proindicus, Ematum e MAM, alegando que a situação de liquidez das três empresas é inferior a metade do valor do capital social. As três empresas estatais estão envolvidas no esquema das dívidas ocultas.