Moçambique/Covid-19

Moçambique: 107 casos confirmados de Covid-19, Sofala é o novo foco da pandemia

Áudio 01:08

Moçambique, população tenta proteger-se contra a pandemia de Covid-19 que já infectou 107 pessoas no país LUSA - RICARDO FRANCO

Texto por: RFI | Orfeu Lisboa

Em Moçambique é ainda desconhecido o foco de contaminação dos primeiros quatro casos de Covid-19 registados na província de Sofala no centro do país, que com Maputo e Inhambane constituem os três focos onde se encontram os 107 pacientes de Covid-19.