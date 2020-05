Moçambique

Governo moçambicano anunciou morte de 50 terroristas

Militares moçambicanos. Imagem de Arquivo. © AP - Tsvangirayi Mukwazhi

Texto por: RFI

Numa declaração à imprensa, o Ministro do Interior de Moçambique anunciou que as forças de defesa e segurança abateram na quarta e na quinta feira, 50 homens pertencentes aos grupos terroristas que actuam na província de Cabo Delgado no norte do país.