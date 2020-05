#coronavírus

Moçambique com 129 casos de novo coronavírus

Uma vendedora usa uma máscara de protecção contra a covid-19 durante um encontro das vendedoras informais deslocadas dos passeios da baixa da cidade de Maputo para esta nova localização no bairro periferico de Laulanee, em Maputo, Moçambique, 01 de abril de 2020. LUSA - RICARDO FRANCO

Texto por: Orfeu Lisboa

O ministério moçambicano da Saúde anunciou, este sábado, mais oito casos de infecção pelo novo coronavírus, elevando o total acumulado para 129. Na noite passada, a polícia deteve mais de 100 pessoas no âmbito de uma campanha para combater as concentrações, horas depois de o Presidente ter advertido que as medidas do estado de emergência poderão ser agravadas caso continue a observar-se o desrespeito das regras de prevenção.