Moçambique: Novo ataque em Sofala no dia da polícia

Texto por: Orfeu Lisboa

Um novo ataque foi registado na manhã deste domingo, no distrito de Nhamatanda, na província de Sofala, no centro de Moçambique. Uma pessoa morreu e há três feridos graves. O ataque acontece no dia em que a polícia moçambicana comemora 45 anos.