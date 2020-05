Moçambique: prorrogação da isenção do IVA para açúcar, óleo e sabão aguarda aprovação

A prorrogação da isenção do IVA até ao final do ano para o açúcar e outros produtos aguarda a sua aprovação no parlamento.

Os preços de bens de primeira necessidade como o açúcar, óleo alimentar e sabão, continuam elevados porque apesar de o governo ter decretado a prorrogação da isenção de IVA para estes produtos de primeira necessidade até ao final deste ano, esta medida ainda não foi discutida na Assembleia da República.

Paralelamente, embora a importação de equipamentos e matéria-prima para a produção destes bens também estejam abrangidos por benefícios fiscais, o Ministro da Economia e Finanças, Adriano Maleane revelou esta segunda-feira em audição parlamentar que estes últimos estarão sujeitos a regras específicas.

“Se for comprado pela própria fábrica, é rápido e é fácil saber que é para a fábrica. Agora se for para um intermediário, tem que fazer essa referência à lei que dá isenção que é para quando chegar o produto nas alfândegas, estas últimas despacharem com facilidade porque já existe a referência na lei. Portanto, tudo o que for importado para contribuir para a produção deste produto, naturalmente o código do IVA já prevê essa isenção”, informou o titular do pelouro da Economia e Finanças.

O governo aprovou recentemente o decreto que atribui benefícios fiscais às empresas e indústrias que possam contribuir para minimizar o impacto da covid-19 na sobrevivência das pessoas mais carenciadas. Um decreto-lei que aguarda aprovação pela Assembleia da República, numa altura em que se fazem sentir os efeitos económicos da crise provocada pela pandemia de covid-19 que no país infectou um total de 145 pessoas, 8 das quais nas últimas 24 horas.

