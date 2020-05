Moçambique

SADC diz-se disposta a ajudar Moçambique na luta contra grupos armados

Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi. © POOL/AFP/arquivo

Texto por: RFI

Decorreu nesta terça-feira, em Harare, capital do Zimbábue, uma reunião da troika do órgão de Política, Defesa e Segurança da SADC, durante a qual o Presidente Moçambicano abordou a situação de insegurança em Cabo Delgado juntamente com os seus homólogos do Zimbabué (cujo Presidente lidera o órgão), do Botsuana e da Zâmbia.