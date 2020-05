Covid-19: Moçambique desaconselha uso de túneis de desinfecção

Um homem usa um lenço como proteçao contra a covid-19 durante um encontro das vendedoras informais deslocadas dos passeios da baixa da cidade de Maputo para esta nova localização no bairro periférico de Laulanee, em Maputo, Moçambique, 01 de abril de 2020. Moçambique passa a estar a 01 de abril em estado de emergência, por 30 dias. RICARDO FRANCO/LUSA

Os túneis de desinfecção massiva, não previnem a contaminação contra a Covid-19 e são prejudiciais a saúde. A conclusão é da comissão técnico-científica que auxilia ao governo em matéria de prevenção da pandemia e que não recomenda o uso deste instrumentos.

Foi com base num estudo efectuado pela comissão técnica científica, que o governo anunciou a sua posição com relação ao uso de túneis de desinfecção massiva, como método de combate a covid-19.

O ministro da Saúde, Armindo Tiago, que afirmou que o executivo não aconselha a utilização deste instrumento por considerar que não previne a contaminação da Covod-19 e por reconhecer que é prejudicial para a saúde.

A comissão técnico-científica concluiu ainda que as substâncias químicas usadas nos tuneis de desinfecção podem “entrar para as mucosas das vias respiratórias e dos olhos e causar um processo inflamatório”.

Entretanto, com mais 4 casos positivos da Covid-19, anunciados neste sábado, Moçambique contabiliza um cumulativo de 168 pessoas infectadas das quais 51 recuperadas, três nas últimas 24 horas. De acordo com fontes oficiais, ainda não foi registado nenhum óbito relacionado com a doença.

O estado de emergência em Moçambique vigora desde 1 de Abril, tendo sido decretado até final daquele mês, e depois estendido até ao final de Maio.

